馬基推特內容。(截取自馬基推特)

美國聯邦參議員馬基（Ed Markey）（左1）率領的參眾議員5人訪問團15日上午參訪立法院。（季志翔攝）

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基昨晚率團抵台，馬基今早發推文表示，此行在重申美國對台灣的支持，並呼籲維持台灣海峽的穩定與和平。前民進黨立委林濁水認為，當中國要把軍演和機艦穿越中線常態化時，必然性使美國會議員訪台和航母巡戈也常態化，而台灣附近海域也進一步國際化了。

馬基此次率領的訪問團，成員還包括：聯邦眾議員加勒曼帝、魯文索、貝耶及羅德薇等共5位跨黨派國會議員，橫跨外交、軍事、歲計等重要委員會。

馬基在抵台後，今天凌晨在推特貼出外交部發布訪團來台的新聞，並表示，他正與跨黨派國會代表團一同前往台灣訪問，重申美國對台灣的支持，並呼籲維持台灣海峽的穩定與和平。

對於美國國會議員來台絡繹不絕，林濁水表示，繼斐洛西之後，馬基和參眾議員5人抵台訪問，而雷根號航母也隨著巡戈台灣東方海域。當中國要把台海「去國際化」，台灣附近海域演習和機艦穿越中線常態化時，卻必然性的使美國會議員訪台和航母巡戈也常態化，而台灣附近海域也進一步國際化了。

他說，無論如何，議員訪台和大規模軍演成本天差地遠，雙方持續對峙中，國際化深度肯定在雙方續航能量大不相當中迅速累積。然而台海的國際性既然是本質的，中國要予以扭曲，付出重大成本便是必然的，而國際性更被持續性地印證也是必然的。