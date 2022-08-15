雖然上周五美股再傳捷報，但中國最新發布的重要經濟數據意外疲弱，給香港股市帶來壓力，周一恆生指數開低0.68%，盤中一度跌破2萬點大關，惟目前跌幅已見收斂，暫跌0.14%，報20146.61點。

國企股跌目前跌0.12%，報6849.45點。

在中國有「三頭馬車」之稱的工業增加值、零售和固定資產投資等三大經濟數據，在7月都落後市場預期。稍早前中國央行意外宣布降息，今日進行的4000億元人民幣1年期中期借貸便利（MLF）利率從2.85%調降至2.75%。今日進行的20億元人民幣7天期逆回購操作中標利率從2.10%調降為2.00%。

恆生科技股目前跌0.33%，報4,335.50點。攜程集團漲2.84%，表現最佳，金山軟件、閱文集團漲幅亦超過2%。中芯國際跌4.7%，表現最疲弱，其次為華虹半導體跌2.86%。

汽車股走弱，吉利目前跌1%，小鵬跌2.1%。

航運股遭到拋售。由於遭到匯豐證券將評級從「持有」調降至「減持」，以及波羅的海乾散貨指數（BDI）下挫，東方海外目前重挫14%。其母公司中遠海控跌5.3%。海豐跌6.6%，乾散貨的太平洋航運跌3.3%。

中石油、中石化、中鋁、中國人壽和上海石化等五家中國國企上周宣布自願從美股下市，目前中石油下挫4.0%，中石化、中鋁和中國人壽跌幅超過2%，上海石化跌1.6%。