周一國際原油價格連續第二交易日下跌，中國最新公布的數據意外疲弱，令市場擔憂這個全球最大原油進口國的需求前景。此外，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）執行長表示該全球最大原油出口商準備擴大產出。

布蘭特期油價格繼上周五下跌1.5%後，周一盤中再跌1.04美元或1.06%，為每桶97.11美元。紐約期油繼上周五大跌2.4%之後，周一再跌97美分或1.05%，為每桶91.12美元。

根據中國國家統計局數據，中國7月煉油廠產量降至1253萬桶/日，創下2020年3月以來最低。

Moody's Analytics經濟學家Heron Lin表示，官方數據顯示中國的原油需求正在減弱，創下新高的汽油價格削弱其國內物流與消費者的用油需求。

沙烏地阿拉伯國家石油公司執行長Amin Nasser周日表示，如果沙國政府要求，該公司已準備好將原油產量提高到最大產能1200萬桶/日。他表示:「我們有信心，在政府或能源部有需要或要求提高產量時，隨時都能將產量提高到1200萬桶/日」。他表示，中國放寬防疫限制和航空業復甦可能使需求增加。