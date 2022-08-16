香港投資基金公會於7月向會員基金管理公司進行一個關於人才的問卷調查。近七成的回覆基金管理公司表示招聘外籍人士來港工作「極為困難」或「困難」。香港之所以能為全球或區域基金管理中心，主要是由於有多元及來自不同背景、不同專長的人才，故有關調查結果令人擔憂。

香港信報報導，調查顯示，有35％的回覆基金公司將部分、全部區域、全球職位由香港轉至海外其他辦事處。有13％的回覆公司減少在港員工數目；55％的回覆公司表示，雖然沒有減少香港的員工數目，但正增加其他辦事處的員工數目。97％的回覆基金管理公司指出，與其他各地通關是重拾香港競爭力，提升香港對人才吸引力的關鍵。

調查又顯示，會員認為與各地通關是作為一個國際金融中心的基本條件。此外，與大陸通關亦非常重要，82％會員視其為最優先事項。58％的回覆公司表示，作出特別安排允許常駐香港的員工在其他辦事處工作；32％的公司更進一步允許部分員工長駐海外工作。

鑑於難吸引人才，接近20％的受訪公司甚至要提供辛勞津貼來吸引海外人才或居住海外的港人來港工作。至於如何解決人才短缺的問題才可以恢復競爭力，會員公司一致指出，與全球及大陸重建聯通是重中之重。除了盡快與世界各地通關之外，尋找新的增長動力及優化跨境計畫亦至為重要，71％及56％的成員分別提出這兩項。