意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）推出最新FlightSense飛行時間（ToF）多區感測器。該產品與一套實用的軟體演算法，組成一個專為電腦應用而設計的使用者偵測、手勢辨識和闖入報警的整體解決方案。

意法半導體的FlightSense多區感測器無需鏡頭拍攝或錄製影像，便可連續掃描、繪製場景，並收集資訊。透過ToF感測技術，感測器除了能夠偵測、追蹤多個目標，還能高速計算目標的X／Y／Z軸座標和動作方向。

最新VL53L5CP FlightSense多區域感測器可以在61°視角內偵測64（8x8）個測距區並測量多個目標。該感測器搭載意法半導體專有的第三代電腦專用演算法「Presence Premium PLUS」，支援感測器進階創新功能，同時加強資料安全保護。該整體解決方案與電腦硬體和作業系統的原生功能互動，目前已取得英特爾（Intel）的最高安全級別認證。

意法半導體的存在偵測解決方案率先使用接近、喚醒，和離開鎖定功能，以提供流暢的「常亮」體驗，同時亦最大限度地節省電池電量。當使用者離開時，電腦會立即自動上鎖，在這段時間防止他人非法進入系統，保護資料安全。

此外，多人偵測（Multi-Human Detection，MHD）可感測視角內的其他人，針對其位置和動作進行分析，評估「肩窺者」（從肩後偷窺）等安全風險。在相關情況下，系統會提醒使用者。

穩健的非接觸式手勢感測技術是VL53L5CP的另一項突破，使用者不需觸碰螢幕、鍵盤或滑鼠就能夠控制電腦上的應用程式。該感測器可以偵測方向滑動和觸碰，以及調整音量／亮度。透過這些功能，開發人員可以輕鬆開發出播放下一頁或上一頁簡報／歌曲／影片選擇、播放／暫停和音量控制等指令。

聯想身為全球科技巨擘和世界領先的電腦公司，正將意法半導體的使用者存在方案整合到部分筆記型電腦。聯想智慧裝置事業部消費產品暨SMB筆記型電腦開發中心副總裁馬兆春表示，「當今彈性的工作及生活方式使人們增加了筆電隱私和易用性的需求，以最大限度提升工作效率。正因如此，我們將ST的無鏡頭ToF感測存在解決方案整合到聯想電腦當中。從使用者存在偵測技術的免登入及鎖定設備之功能，到利用手勢滑動內容，我們正讓聯想的電腦更智慧，讓其具有更強的適應能力。」