晶達（4995）上半年每股盈餘約2.51元，寫下歷史同期高點。晶達總經理金仲仁表示，第三季市況比較疲弱，第四季可望有所回溫。今年公司佈局新產品，數位藝術、充電樁和元宇宙等應用都在開發當中，此外也推出電子紙應用服務，提供更完整的技術服務。

在各國陸續解封之後，晶達營運表現明顯回溫，今年上半年合併營收約7.6億元、年成長47％。受惠於面板、IC價格回落，毛利率增至34.04％、相比去年同期增加逾3個百分點，營業利益約1.1億元、相比去年同期成長285％，稅後淨利約1.05億元、相比去年同期成長250％，每股盈餘約2.51元，寫下歷年同期高點。

晶達16日舉行法說會，總經理金仲仁表示，下半年總體經濟疲弱，目前看來第三季受到大環境影響、表現會比較清淡，不過公司上半年謹慎控制庫存，目前庫存水位健康，預期第四季出貨會優於第三季。在後疫情時代，各國陸續解封，大家都走到戶外，博弈機台翻新，機場、車站也紛紛更換顯示看板，需求相當暢旺。