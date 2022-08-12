連鎖餐飲集團六角(2732)2022年第二季營運顯著好轉，稅後淨利0.6億元、每股盈餘（EPS）1.33元，雙創同期次高，累計上半年稅後淨利倍增至0.98億元、亦創同期次高，每股盈餘2.18元。董事會通過上半年盈餘分派案，決議配息2元，盈餘配發率約91.7％。

六角第二季合併營收10.3億元，季增4.51％、年增7.68％，創同期次高。營業利益0.66億元，季增達69.53％、年增達1.58倍，使毛利率、營益率「雙升」至41.62％、6.48％，三者齊創近3年同期高點。

在營收規模擴大、本業獲利顯著提升下，六角第二季歸屬母公司稅後淨利0.6億元，季增達55.29％、年增達2.44倍，每股盈餘1.33元，雙創僅次於2019年的同期次高。

累計六角上半年合併營收20.16億元、雖年減1.54％，但營業利益1.06億元、年增達53.62％，改寫同期次高，使毛利率41.31％、營益率5.27％優於去年同期，後者登近3年同期高。歸屬母公司稅後淨利0.98億元、年增達1.3倍，亦創同期次高，每股盈餘2.18元。

六角表示，隨著全球與疫情共存，第二季餐飲消費需求回溫，高溫飲品需求旺盛亦帶動「Chatime日出茶太」業績提升。而馬來西亞上半年總店數達100店里程碑，營收規模成長、高毛利的加盟權利金挹注、配合營運管理優化並進，使獲利成長動能優於營收。

受惠「Chatime日出茶太」全球展店與子公司王座旗下「段純貞牛肉麵」市場擴張，六角集團母公司上半年同店銷售平均年增逾過6％，其中澳洲、英國等地區受惠率先解封，同店銷售年增率達雙位數成長。

而澳洲子公司Chatime Group在新展店與門市皆正常營業，配合日出茶太沖泡式奶茶包於兩大龍頭超市Woolworths及Coles超過2000家通路上架銷售，帶動上半年營收年增達50％，母公司六角集團亦有近30％成長，合力推動上半年營運表現提升。

六角7月自結合併營收3.74億元，雖月減4.16％、仍年增達22.03％。累計前7月合併營收23.91億元、年增1.51％，重返成長軌道、改寫同期次高。展望後市，隨著旺季效益顯現，六角將持續布局全球手搖茶飲市場，目標今年新增300家、全球總店數達1500家里程碑。

至於經營餐食品牌的子公司王座，除將持續推進「段純貞牛肉麵」海外市場擴張，由於台灣大多數門店已折舊攤提完畢，隨著虧損情況逐步改善，配合餐飲消費市場回溫、營收規模成長，下半年獲利表現有望逐季正向。

整體而言，隨著下半年「Chatime日出茶太」進入展店旺季，澳洲Chatime Group近期加強擴增快消品（FMCG）產品線上架兩大龍頭超市，配合王座恢復正常獲利，中國大陸逐步解封帶動杭州瑞里營運改善，六角集團受惠旺季效益顯現，下半年營運可望優於上半年。