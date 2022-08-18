中興電工第二季EPS達1.23元；上半年EPS攀升至2.43元，前七月合併營收106.12億元，全面改寫同期新高。中興電18日下午將參加永豐金證券主辦法說會，說明上半年財報及未來營運展望。

中興電計有重電、新能源、大陸事業、系統工程、嘟嘟房停車場及CNC等六大事業群，只有嘟嘟房停車場事業群今年營運略受疫情影響，中興電預期其他事業群，今年營運都成長。5月拿下核三廠建置太陽光電及風力發電機組標案37億元，GIS重電開關以及工程在手訂單達230億元，2022～2025年業績可望兩位數成長。

中興電第二季合併營收43.74億元、淨利歸屬母公司5.74億元、EPS從去年同期0.68元增加至1.23元；上半年合併營收91.14億元、淨利歸屬母公司11.35億元、EPS由去年同期1.99元增加至2.43元，全面改寫同期新高。

中興電7月合併營收達14.98億元、年成長20.16％；前七月合併營收106.12億元、年增6.22％，雙雙創同期新高。