神基投控(3005)今舉行法說會，董事長黃明漢表示，今年上半年受大陸華東封控影響，4月業績有較明顯的衰退，但下半年在強固型電腦營收成長和汽車及電子件等貢獻，展望今年全年的營收仍將有8~12%的年成長。預計上、下半年營收比為46~47%: 53~54%，下半年會優於上半年，下半年營收年增在15~23%左右，毛利率H2也將優於H1。今年和明年的資本支出都會維持在8~12億元左右。

相較於其他電子業者今年飽受高庫存壓力，黃明漢表示，神基提早調控庫存，使今年上半年的庫存較去年底減少約5億元。有本事買進來也要有本事能消化掉。目前庫存在車用，電子件，電子機構件等三領域是等比例分配。

神基投控的主要生產基地有三，分別在大陸、台灣和越南。產能配置包括:強固型電腦事業群在中國昆山和台灣汐止；機電與能源事業群在台灣林口和中國昆山；塑膠事業群在中國昆山和越南河內；汽車事業群在中國常熟和越南河內等。

若以產區的營收占比來看，目前大陸產區營收占比約7成，越南約2成，台灣約占1成。越南營收占比未來會逐步拉升，但仍要看當地人力及研發人才的到位程度。

神基2022年營收將挑戰324~336億元，神基業績表現平穩，每季度營收都約在75億元，上半年累計營收達150億元，若照公司展望軌跡，下半年單季營收具有挑戰創新高的機會。下半年由於強固型電腦出貨增加，也將有助於毛利率拉升。

神基下半年主要來自於電子件與汽車件的貢獻，旗下汽車零件事業吉達克，上半年因為汽車晶片長短料壓制整車廠拉貨需求的狀況舒緩，黃明漢表示：「第3、4季出貨開始增強，今年度將有高雙位數成長」。

至於在塑膠射出領域，旗下漢達精密目前業績持平，持續研發新材料，已經開始開模具，今年第4季末新產品開始貢獻營收，明年開始會「有感」的營收成長。