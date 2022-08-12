兆豐銀公告人事異動 胡光華接總經理 22:442022/08/12 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 兆豐金控子公司兆豐國際商業銀行公告總經理異動，發生變動日期為8月12日，舊任者為蔡永義，新任者為兆豐金控總經理胡光華(暫兼)。 異動原因為蔡永義退休，新任生效日期將自主管機關核准日生效。 兆豐銀總經理將由兆豐金總經理胡光華兼代 中再保Q2虧損 總經理鄭靜芬解任 由鍾志宏升任 桃機總經理但昭璧8／18退休 副總范孝倫陞任 #總經理 #胡光華 #兆豐金控 #異動 #蔡永義 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黃天牧籲將保戶放心中 04:102022/08/11 金融．稅務 歹年冬 金管會 找保險總經理聊聊 04:102022/08/05 財經要聞 彰化縣政府一級主管人事異動 建設處和經濟暨綠能發展處互調 11:112022/08/04 政治 《電腦設備》和碩高層異動 雙總經理暨執行長制登場 16:232022/08/11 財經 華視宣布公開徵選總經理 徵才條件曝光 22:092022/08/11 娛樂 華南銀行總經理黃俊智：發展綠色金融 華銀未來百年關鍵 04:102022/08/12 財經要聞 網家Q2本業轉虧 張瑜珊接CEO 04:102022/08/09 財經要聞 和碩 開啟雙執行長時代 04:102022/08/12 財經要聞 新光三越總經理 吳昕陽帶領新光三越open up 04:102022/08/08 財經要聞 廖賜政卸任和碩執行長 被給予8個字高度評價 18:452022/08/11 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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