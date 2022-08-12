兆豐金控子公司兆豐國際商業銀行公告總經理異動，發生變動日期為8月12日，舊任者為蔡永義，新任者為兆豐金控總經理胡光華(暫兼)。

異動原因為蔡永義退休，新任生效日期將自主管機關核准日生效。

兆豐銀總經理將由兆豐金總經理胡光華兼代
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