環境、社會和公司治理(ESG)不僅是一間企業能否永續經營的重要指標，更是各國政府力推的政策方針，放眼股債等各類資產都有值得布局的ESG概念標的，若要聚焦最純的綠色企業，投資人不妨透過PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金，一次掌握具備生態友善特色的股票、債券、REITs三大資產類別。PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷指出，看準全球政策朝向環境、生態友善發展，金融市場也從中尋找新商機，例如：市場上最具權威指數編製公司富時FTSE所編制的一系列相關指數，即涵蓋股票、債券及REITs等不同生態友善主題投資，根據統計，光是富時FTSE針對股票所編列的綠色經濟，就占了全球上市股票市值的5％，約達4兆美元的市值規模。張書廷表示，PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金參與ESG生態友善長線商機，僅挑選能同時納入FTSE富時生態友善指數系列以及在Refinitiv路孚特ESG評分系統中前60％的資優生企業，指數評分兼顧ESG高標與聯合國永續發展目標，涵蓋高達全球9500間企業、覆蓋率佔全球市值70％，再搭配基金操盤團隊靈活的量化操作，達到基金最佳報酬表現目標。在保德信的量化操作之下，由波動度決定股債、REITs資產比重，再由量化因子模型決定個別標的，因此能創造出超越傳統多重資產的績效。統計自2015年以來，PGIM保德信生態友善ESG多重資產策略的累積報酬達113.8％，遠優於單純ESG多重資產投資的65.9％，換算成年化報酬率，PGIM保德信生態友善ESG多重資產策略達到12.1％水準，亦高於傳統多重資產的7.9％。張書廷說明，ESG永續發展目標逐漸成為投資市場衡量企業的指標，反映出企業擁有良好財務表現僅為基本，同時必須具有高度ESG作為，對世界生態有更多的承諾，不論股票、債券、REITs資產才能獲得市場青睞，進而吸引資金進駐，例如股票需要至少兩成獲利來自綠色收入，債券收益需用於對環境、氣候增加效益之項目，而REITs要符合綠色建築認證、衡量能源使用效率等，當企業兼顧環境友善與營運獲利雙重目標時，更能達到企業與投資人雙贏局面。