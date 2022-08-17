神盾(6462)今(17)日舉辦法人說明會，神盾第二季每股虧損4.68元，是創成立來最差成績，財務長李宜平會中表示「抱歉」，他表示，預期明年毛利率有機會回升至40%。

神盾第二季受到主要客戶積極調整庫存衝擊，交貨時程遞延，使得第2季營收僅為7.31億元，季減少20%，單季歸屬母公司淨損3.24億元，每股虧損4.68元，單季毛利率滑落至33%，季度減少7個百分點，歸屬母公司淨損3.24億元，每股虧損4.68元。

李宜平表示，第二季是神盾成立以來最差的成績，「對投資人很抱歉」，主要是因因為客戶持續庫存調整中，預期未來幾個月產品出貨仍將處於低檔，營收應不會有明顯改善，不過，預期第2季毛利應是低點。

有鑑於智慧型手機市場減緩，李宜平表示，神盾不僅推出改良版的電容式指紋產品，光學指紋產品方面，辨識速度也大幅提升，競爭優勢明顯提升，預期客戶明年度中階智慧手機都將導入，此外，神盾也將推出類似人工智慧加速器的電腦微控制器(MCU)及耳機用的近接感測器兩項新產品。李宜平說，神盾過去大陸業務不盡理想，8月大幅度調整人事組織與營運策略，聚焦大客戶。

轉投資效應上，李宜平表示，神盾將與晶相光、安國、芯鼎等轉投資企業，於2023、2024年陸續合作推出新產品，以降低以往市場認為神盾產品、客戶過度集中。

李宜平表示，神盾內部已進行成本改善及推出新產品，希望明年有大幅改善空間與機會，樂觀預期明年年毛利率有機會回升至40%。

另外，近期股價低迷，李宜平說，目前沒有計劃買回庫藏股，營運資金主要希望用於加強本業競爭力。