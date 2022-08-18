IC設計大廠聯發科致力將5G優勢拓展到家庭和企業領域，近日宣布5G 產品最新成員T830平台亮相登場，T830平台用於5G固定無線接取（FWA）路由器和行動熱點用戶終端設備（CPE），採用聯發科技的M80數據晶片，支援3GPP Release 16規格中Sub-6GHz頻段的先進功能。

聯發科憑藉創新的連網技術，將高性能與廣域覆蓋的優勢導入設備裝置。對於設備製造商而言， T830 高度整合的簡潔設計可大幅節省功耗並減少開發時間和成本。電信設備公司可使用現有的Sub-6GHz行動網路的基礎架構，以降低鋪設電纜或光纖的成本，讓高達7Gbps 的 5G 速度一氣呵成。T830可打造簡單易用、便於攜帶的小型5G網路設備，為消費者省去耗時的寬頻固網安裝程序，提供5G高速體驗。

聯發科副總經理暨無線通訊事業部總經理徐敬全表示： 「身為全球 5G CPE 解決方案的領導者，聯發科技與世界一流的電信設備公司合作，為消費者和企業帶來快速可靠的連網服務。T830高度整合的平台完整體現 5G 和 Wi-Fi 連接的最新技術，協助客戶打造輕巧的千兆級高性能5G CPE 產品。」