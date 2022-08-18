財政部今日公布《2019年度營所稅統計專冊》，企業租稅減免方面，將近100％的合於獎勵規定的免稅所得與9成8的投資抵減稅額，都集中在營收淨額在5億元以上的企業。

營收淨額規模在5億元以上之企業8164 家，占總家數不及 1％，但占營業收入淨額比重達7成9、應納稅額達7成7，呈現高度集中特性。

根據統計，2019營所稅結算申報家數共93萬2341家，營收淨額約64兆元，全年所得額約4兆元，扣除免稅所得及虧損扣除額後，課稅所得額約2.9兆元，應納稅額約5544億元。

營所稅租稅減免包含合於獎勵免稅所得與投資抵減兩種，而2019年度的獎勵免稅所得共計2169億元；投資抵減稅額方面，2019年度共166億元，其中有153億元是營所稅投資抵減，13億元為未分配盈餘抵減。

就行業來說，獎勵免稅所得九成集中在電子零組件製造業；投資點減稅額則以電子業受惠較多。