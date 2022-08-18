金管會金融業投資金融科技（Fintech）概況調查，顯示去年度金融業者投入金融科技經費158.59億元，預估今（2022）年投入金融科技金額將大幅成長為312.15億元、96％。

負責金融科技相關業務員工數近2年各業別均呈現增加之趨勢，顯示金融業對於金融科技人才之持續重視；金融業者與金融科技業者合作增加，領域包含資安、大數據、人工智慧等；金融業者設立金融科技相關部門方面，亦呈現成長趨勢。

金管會自2018年起每年請台灣金融服務業聯合總會(以下簡稱金融總會)調查前一年度國內金融業投資金融科技之概況，調查對象包括銀行、票券、證券、期貨、投信投顧、壽險、產險等公會所屬金融機構會員，及證交所、期交所、櫃買中心、集保結算所、財金公司、聯卡中心、聯徵中心等周邊單位。

金管會表示，將繼續積極推動相關措施促進金融科技發展，並鼓勵金融業者與科技業者合作，加速推出普惠民眾的各項數位金融服務，期透過金融科技，營造一個更具金融包容性的友善環境。