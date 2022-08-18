俄烏戰爭、聯準會（Fed）升息過猛恐傷經濟等利空襲擊，導致華爾街金融股今年上半賣壓罩頂，但進入下半年後止跌回升。分析師認為是利空出盡讓金融股回魂，但也提醒若Fed抗通膨失敗，目前的彈勢可能反轉。

自6月底至今，美國前六大銀行有5家的股價表現，比大盤標普指數的13％漲幅還好。進入第三季後摩根士丹利與高盛分別累漲20％、19％，富國銀行漲18％，花旗集團和美國銀行皆漲17％。

惟摩根大通股價較為遜色，Q3迄今只漲了9％。

美國金融股歷經2年大漲後，在今年上半陷入拋售低潮。細數原因包括俄烏戰爭打亂商品市場，投資人擔心Fed激進升息抗通膨，美國經濟陷入衰退，這些不安因素讓企業主對併購交易卻步，疫情期間銀行正是靠企業併購熱獲得支撐。

有分析師指出，對銀行和股市來說，現在可謂利空出盡。自6月以來，金融股股價止跌反彈。

不過Wolfe Research分析師查巴克（Steven Chubak）提醒，如果Fed無法成功壓低通膨，目前金融股的彈勢恐會反轉。

金融股股價多半會隨經濟預期起伏，美國經濟回溫正好促成銀行股近來的彈勢。7月非農就業人口增幅好於預期，7月消費者物價指數（CPI）放緩浮現觸頂跡象，汽油價格也下滑，消費者信心6月跌至歷史低檔之後，接連2個月回升。

幾家主要發卡機構開始砸大錢在行銷活動上，反映出他們看好美國消費支出持續強勁。

花旗集團分析師霍洛維茲（Keith Horowitz）表示，即便經濟墜入衰退深淵，金融股仍有上漲空間。聯準會6月的壓力測試發現，美國大型銀行在經濟低迷時期，還是有能力持續對企業家庭放貸。

但美國六大銀行股價今年為止還是全跌，有的跌幅比大盤指數還深。摩根大通表現最差，今年來累跌23％；富國銀行跌幅最小僅4％。