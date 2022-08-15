中國人民銀行（央行）公告，展開人民幣4000億元中期借貸便利（MLF）操作和20億元公開市場逆回購操作，中標利率分別為2.75%、2.00% ，均下降10個基點，這是人民銀行年內2度調降利率。

人民銀行官網15日公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，15日開展4000億元MLF操作（含對16日MLF到期的續做）和20億元公開市場逆回購操作。MLF操作和公開市場逆回購操作的中標利率均下降10個基點。

證券時報15日報導，由於貸款市場報價利率（LPR）是在MLF利率基礎上加點形成，預期20日新一輪LPR報價也將下調。專家認為，20日的5年期以上LPR下調機率或大於1年期LPR，房貸利率因此存在調整空間。

仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟表示，央行MLF縮量、降息，顯示目前穩主體、穩預期、穩增長壓力依然較大，貨幣政策需要繼續保持適度寬鬆基調。縮量疊加降息，說明央行依然試圖保持物價穩定和穩定增長間的平衡。

美國聯準會（Fed）今年內4次加息；人民銀行MLF操作和公開市場逆回購操作利率卻是兩度調降，上一次調降是在今年1月。業內人士認為，人民銀行與Fed政策走勢大不同，這與中、美所面對的通膨壓力有別相關。

FXTM富拓首席中文分析師楊傲正指出，美國6月消費者物價指數（CPI）年增率為9.1%達到40年來高點；7月才降至8.5%，緩解了Fed繼續大幅升息壓力，這也顯示Fed收緊貨幣政策對壓抑通膨效果見效，確立了市場對未來加息步伐將開始放緩的預期。（編輯：李雅雯/曹宇帆）1110815