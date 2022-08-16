渣打16日公布最新報告指出，受到部分城市出現疫情反彈影響，加上消費者情緒惡化，7月大陸整體經濟放緩，較市場預期為差，因此調低中國第三季、第四季經濟增長預測，由原先估計的5.3％及5.9％，降到3.2％及4.8％，2022年經濟增長預測由原本的4.1％，調低至3.3％。

渣打指出，由於中國人民銀行15日意外降息，因此預期人行將於10月底再將中期借貸便利（MLF）調低10個基本點，存款準備金率則會維持不變。

渣打稱，高頻數據顯示，大陸工業活動疲弱狀況料持續至8月，而防疫措施對服務及零售行業的衝擊加劇，令服務業及零售業的增長放慢至0.6％及2.7％，固定資產投資增長亦放慢至3.6％，主要受製造業投資增長放緩及房地產投資大跌有關。不過，基建投資在政府支持下，增長加快0.9個百分點至9.1％。

渣打表示，中共「二十」大舉行前，地方政府憂慮疫情重燃的風險，因此對放寬商業活動限制持審慎態度，預期中國經濟復甦之路艱難。