歐洲央行(ECB)管理委員會官員Isabel Schnabel說，即使七月的大幅加息，歐元區的通膨前景仍沒有改善；她並暗示，即使衰退風險加大，仍主張九月進一步的加大升息。

由於擔心通膨更加地根深蒂固，ECB在七月宣布升息50基點，讓投資人感到意外。

不過ECB的市場操作主管Schnabel說，此一舉措不足以壓制通膨，而且即使是衰退本身也無法減輕物價的壓力。

而九月的升息已被視為是定局，然而官員對於升息25或50基點有不同看法，Schnabel則暗示了偏好較高的升息。

最近通膨的壓力似乎在升高，市場最近幾周正在提高對ECB升息的押注，目前市場以ECB九月升息55個基點在定價，並且認為到今年底前總共將升息118個基點。

目前的問題是歐元區通膨已經來到8.9%，而且即使能源成本繼續增加，削弱了購買力，導致成長放緩，通膨仍有可能繼續上升。

Schnabel說，不排除短期內通膨進一步上升。通膨壓力將持續一陣子，不會很快消失。且由於ECB最近幾季的通膨預測錯誤，因此實際的物價增長數字需要在政策決策時賦予更大的權重。