美股反彈、通膨觸頂和升息議題逐步淡化，市場信心也跟著回穩，兩類基金吸睛！根據投信投顧公會統計，2022年7月份各類主動式基金中以跨國股票型基金單月淨申購達53.97億元、買氣最旺；其次為台股基金、淨申購達38.32億元；第三為跨國投資多重資產型、金額也有8.34億元。若參考6月份各類主動式基金的淨申購表現，也可發現，包括：跨國股票投資型基金、主動式台股基金等在7月份單月的買氣也都較前6月增溫。安聯投信表示，近期美國股債市全面上漲，主要是反映聯準會升息預期觸頂，短線隨著旺季效應，漲勢可望延續。但由於升息勢將帶動經濟成長與企業獲利成長放緩，仍須關注利率政策效應發酵後對經濟的實際影響程度。展望後市，安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示，全球資產在歷經上半年大幅修正之後，一旦升息步調放緩，對估值的負向壓力減輕，此將有助風險性資產的表現。但就長期而言，考量全球經濟處於放緩格局，加上企業獲利下修變數續存，料市場震盪機率仍高。莊凱倫表示，受惠於市場鴿派解讀聯準會會議結果，預期股市短期動能延續；不過考量過去全球景氣降溫的過程中，都伴隨經濟數據雜音及市場波動，建議仍需維持一定比例的防禦型部位，以控制投組波動度，同時也可留意基本面相對較佳區域及產業、如美股及成長股的加碼機會。在台股方面，安聯投信台股團隊表示，考量聯準會積極升息後對經濟影響的程度會逐步顯現，所以在衡量企業庫存調整和產業展望等是否有落底訊號，建議仍需再等待下一個檢查點、即第三季財報和法說訊息，作為參考。現階段，基本上仍將台股的走勢視為反彈，基本面的真正落底仍待觀察。