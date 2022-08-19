聯發科（2454）旗下Pentonic智慧電視平台家族再添新品Pentonic700。身為全球電視晶片領導者，Pentonic700延續了聯發科技在智慧電視領域的創新優勢，搭載強勁的AI引擎，賦能新一代高階的4K 120Hz 智慧電視。終端產品預計將於2022年第四季在市場亮相。

Pentonic 700具備AI畫質優化技術，支援杜比視界IQ精準細節（Dolby Vision IQ with Precision Detail）功能，整合了4K 120Hz 動態補償技術（MEMC）、4K 120Hz時序控制器（TCON）和遊戲優化技術，協助全球智慧電視品牌打造引人入勝的全場景視聽體驗。

聯發科電視事業部總經理陳俊昆表示：「藉由AI畫質優化技術，聯發科Pentonic系列進一步提升電視的智慧化功能。使用者在觀看影片、體育節目、玩遊戲或是將電視作為智慧裝置的控制中心時，Pentonic 700皆可提供出色的觀影娛樂體驗。」

Pentonic 700整合了聯發科 AI處理器APU，支持聯發科技AI超高解析度成像（AI-SR）、 AI場景畫質優化（AI-PQ Scene Recognition）和AI物體畫質優化（AI-PQ Object Recognition）技術，提供圖像邊緣平滑處理和細節重建功能。Pentonic 700透過杜比視界 IQ 精準細節，可提升亮區和暗區的對比度，呈現令人驚歎的圖像細節。

聯發科Pentonic 700可支援在單一螢幕上以子母畫面（PiP）或分割畫面（PbP）的形式，同時顯示多個訊號源畫面。這項新技術可用於多項家庭娛樂，用戶可同時從不同視角觀看喜愛的體育賽事，或者邀請親朋好友在視訊通話的同時共賞精彩賽事。在辦公室中，也可以增強虛擬會議的功能，支援電視在同一時間顯示不同的線上影音內容。

Pentonic 700適用於120Hz智慧電視，支援高達144Hz的可變刷新率（VRR）技術，賦能電視廠商針對各類遊戲應用量身設計產品，為玩家提供流暢的遊戲體驗。Pentonic 700支援HDMI 2.1的自動低延遲模式（ALLM），可降低畫面延遲，並透過杜比全景聲（Dolby Atmos）、杜比視界遊戲（Dolby Vision Gaming）技術為玩家創造身臨其境的遊戲環境。