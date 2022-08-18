台股加權指數自從美國7月CPI通膨利空出盡之後，已經連續5天站穩15000點之上，儘管8月利空消息不斷，包含第二季財報數字疲弱、庫存風暴蔓延、企業下修獲利展望、中國大陸軍演等，不過台股與相關大型權值股，反而在一片懷疑聲中越走越高，儘管成交量還沒完全恢復水準，大盤指數也能連續5天刷新波段高點。

摩爾投顧分析師張貽程指出，台股已經進入「越懷疑、越會漲」的階段，因為相對美股的那斯達克與費城半導體指數，台股在7月至今的反彈程度落後非常多，所以儘管8月上半月仍有利空連環爆，但是台股在利空下卻越「測」越勇，本周大盤持續落後補漲並成功收復季線。

張貽程認為，台股首波攻回萬五的功臣，是以半導體、蘋概股為核心的族群帶動上來，包括台積電、聯電、聯發科、大立光、力旺、創意、世芯KY等，因為官股、法人、大戶、中實戶對於首波反彈行情最敏銳，會率先進場抄底第一波，所以這些投資大咖最愛的高價股，成為大盤拉抬的先鋒部隊。

此時，萬五接棒到8月下半場，張貽程認為，當相對漲多的族群做波段休息時，中低位階、銅板股的股票就有機會站出來表現，包含IC設計、車用、生技股、電子零組件、水泥、金融等，例如，晶心科、東陽、保瑞、藥華藥、金橋、台泥、華南金等，有機會在散戶回歸的買盤增溫之下，股價跟著水漲船高，台股回升中呈現健康的輪動模式。

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