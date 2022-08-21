澳洲一名健康的37歲正妹搬入新家後幾個月內竟罹患阿茲海默症，她不知道怎麼穿衣服，甚至忘記自己的名字，看遍醫生後才發現原來她天生就容易因為接觸到黴菌而生病，而新家因為潮濕長滿了霉菌，才會導致她年紀輕輕就癡呆。

住家發霉會影響健康。

澳洲新聞網「News.com.au」報導，現年42歲的澳洲美女營養師絲基爾頓（Amie Skilton）自述5年前搬進新家後竟癡呆的可怕往事。2016年37歲的絲基爾頓與丈夫搬進雪梨新家，搬家前絲基爾頓還非常健康，剛完成9公里路跑，在美國的會議上完成2場演說，另外還發表39場演講，她回憶：「我的大腦很好，身體也很好。」

不過才搬進新家2個月絲基爾頓就開始生病了，她起初先是出現慢性過敏，幾個月內體重增加10公斤，而且非常疲倦，幾個月後大腦功能開始下降，她難以維持專注力、甚至工作，當時醫生診斷出她罹患第三型阿茲海默症（Type 3 Alzheimer's disease），一種暴露在特定有毒物質下的失智症。

Hidden home problem left a 'perfectly healthy' 37-year-old woman with dementia https://t.co/PTGmT86wVJ pic.twitter.com/SpGz65wvP7 — New York Post (@nypost) August 21, 2022

病情最嚴重時，絲基爾頓甚至連出門都相當困難，她會忘記鑰匙放在哪裡，望著衣服不知道怎麼穿衣，甚至在填表格時不記得自己叫什麼名字。

她的血液檢測結果也都正常，醫生們都說她身體沒問題。

一直到2017年，絲基爾頓看到一個朋友在網路上分享丈夫有對黴菌過敏的基因，家裡發霉的情形已經影響丈夫健康，這才讓絲基爾頓驚覺可能是家裡出問題。

她找來專家鑑定家裡的狀況，才發現浴室有漏水情形，水流從地毯下方流向包括臥室在內等公寓各個地方，她說地毯表面上看起來很正常，但是掀開就會發現背面佈滿一點一點的黑色黴菌，撕開床罩時，發現床墊已經變成綠色的。

絲基爾頓於是生氣得找地產商理論，才發現對方早就知道房子有漏水，「所以他們故意把我們留在這，這點最讓我生氣，他們知道，而它正在毒害我們。」

在知道生病的確切原因後，絲基爾頓回到醫院對特定基因進行測試，果然測試結果顯示她的免疫系統對黴菌有所反應。

現在絲基爾頓與丈夫搬進另一幢新家，她的大腦功能已恢復正常，不再出現以前經歷的可怕症狀。

Do you have anything like this on your ceilings? If so, you likely have a #mould problem. There are *so* many signs of a mould problem at home that have nothing to do with visible mould. Want to learn more? Free webinar here: https://t.co/mvtyGAt4S1 pic.twitter.com/sw5HweRbeT — Amie Skilton (@AmieSkilton) August 14, 2022

如今絲基爾頓是一名合格的黴菌檢測技術員，致力於教育他人黴菌對身體的傷害，她受訪時提到一名女性患者持續暴露在黴菌下長達數年，最後竟昏迷3年，原來該名患者住家臥室旁的廁所漏水多年，黴菌檢測結果顯示，她的家裡不僅存在大量黴菌，甚至還有一些毒性最強的菌株。