行政院長蘇貞昌今（22日）上午8時召開擴大防疫會議，值暑假旅遊期間，國際傳播風險升高，BA.5變異株為全球主流株，占比約74％，國內疫情仍處社區流行階段，全國新增病例略為回升。蘇貞昌表示，旅外國人及境外生返台及來台需求有略增趨勢，請指揮中心與交通部持續盤整機場及防疫旅館量能，在疫情可控制的範圍下，適時調整邊境管制措施。

蘇貞昌表示，下周起各校陸續開學，學童也即將回到校園生活，請教育部及衛福部汲取過去配合經驗，與地方政府通力合作，針對學生疫苗施打作業及期程進行規劃與安排，藉由事前妥適準備，在開學後即能對家長進行說明以及意願調查，並按照調查結果完成配發及訓練作業，藉由明白告知、準備周全，以達到全國同步、有效施打，並藉此提升學童保護力。

此外，如指揮中心所預期，周邊國家疫情略有升溫後，國內疫情在北部地區亦有增加，不過目前相關疫情發展趨勢皆在預估範圍之中。

指揮中心表示，全球疫情緩降，惟各國因檢測量縮減而可能低估病例數，另值暑假旅遊期間，國際傳播風險升高，BA.5變異株為全球主流株，占比約74％，需持續追蹤並密切監測國際間變異株的演變。國內疫情目前仍處社區流行階段，全國新增病例略為回升，近一周（8月15日至21日）新增本土病例數較上周（8月8日至14日）上升2.9％。

指揮中心表示，入境採陽性率持平，上周（8月15日至20日）整體採檢陽性率為3.78％。另各區門診上呼吸道感染就診人次近期呈上升趨勢等因素，故國內各項防疫措施仍有必要維持，並需持續密切監測疫情回升速度。

指揮中心表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為92.4％，第2劑為86.4％，第3劑為71.9％，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為93％，第4劑施打率則為8.7％，累積施打已超過6032萬人次，目前疫苗數量尚屬充足。