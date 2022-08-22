台北市長柯文哲。（黃婉婷攝）

本土BA.5疫情升溫，全台確診數近期成長6.4％，疫情指揮中心預估疫情高峰將維持1個月，至年底前約還有300多萬人會染疫。台北市長柯文哲22日赴北市議會專案報告時提及，雙北首都生活圈的確診數確實有微幅上升，未來2周是重點觀察期，所以北市推出數位券的時程還要觀察，總不能在疫情爆發時推出振興方案。

柯文哲上午專案報告「北市傳統市場及商圈振興與發展」等，談及北市府第二波振興時程，他認為數位轉型還是要做，等到議會通過第2次追加減預算就會進入上線，大概9、10月差不多，但疫情還沒完全趨緩之前，開始做振興也不對，希望等BA.5疫情沒問題後才推出。

柯文哲說，最近監看疫情時，發現確診人數有微幅上升，未來2周是重點觀察期，由於日本最近疫情爆發得一塌糊塗，而台日生活模式、社會形態都相當接近，台灣是否因此受影響，正在密切觀察，所以北市推出振興數位券時程還要觀察，總不能在疫情爆發時推出振興方案，這就很好笑。

柯指出，目前應觀察雙北首都生活圈的確診人數，最低時期曾掉到4000多人，這2天又回到7000人，有一陣子了，R值也有微幅上升，但會不會突然上升不知道，還在觀察中；總之他自認去年熊好券做的還行，進行檢討修正後，還是由北市秘書長陳志銘擔任總專案經理（PM），會推出2022年版本的振興數位券。