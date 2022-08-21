國民黨高雄市長參選人柯志恩與民眾黨主席柯文哲近日針對高市府財政問題提出相關質疑，柯志恩認為對於政府不合理的作為，她與柯文哲的看法、理念相近，雙方在共同的政策目標之下，在野黨可以一起合作、努力。

柯志恩表示，柯文哲也看出高雄財政負債有很大的問題，雖然高雄市長陳其邁宣稱這幾年市府0負債，但她找出財政部的統計數字，可以明顯發現高雄市這幾年負債狂飆80餘億元，只是都被高市府藏在自償性債務裡面，這是非常明確的事實。

柯志恩認為，針對財政負債問題高市府應該要提出完整說明，在這方面柯文哲的想法和理念與她相近，都發現政府有不合理的作為，這並不是藍白合的問題，而是在野黨理念相同，大家在共同政策目標之下，可以一起在這場選戰中合作。

另外，柯志恩日前走訪岡山棒球場，發現球場設備簡陋，提出「岡山棒球村」概念，市府則回應5年前就有相關規畫，認為柯志恩的說法了無新意。對此，柯志恩再回擊，市府聲稱5年前就有規畫，但5年來市府對球場下了什麼功夫，棒球球員的生命不能等，5年時間選手都已經從少棒打到青棒了。

柯志恩表示，棒球場設備破舊是事實，市府這5年來對棒球場下了什麼功夫應該拿出證據給大家看，而不是每次她提出意見，市府就馬上反駁，不要每次都只會在冷氣房裡規畫，但實際上現場完全沒有看到效果，市府應該徹底實踐實行。