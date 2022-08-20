民眾黨主席柯文哲20日南下高雄替黨內市議員參選人造勢，針對「數位中介服務法」草案爭議，柯文哲表示，並不是說網路不需要管理，但中介法最大問題是人民不信任政府，而國民黨高雄市長參選人柯志恩則認為中介法根本是條惡法，她強烈反對通過中介法。

柯文哲表示，中介法最大的問題就是人民對政府不信任，當前台灣政治上最大問題是政府沒有信用，政府要做什麼老百姓都不相信，所以並不是網路不需要管理，而是到底要怎麼管，整件事他會以比較持平的態度看待，希望政府把東西講清楚，他再做評論。

柯志恩則認為，她強烈反對這種惡法，並且呼籲2013年曾經簽署言論自由提案的委員都站出來，當初如此維護言論自由，現在面對這個惡法卻悶不吭聲，中介法第18條竟然是中央主管單位可以涉入審查網路上的言論，這對所有民主自由、言論自由的國家來說是奇恥大辱。

柯志恩強調，雖然目前行政院長蘇貞昌已經延遲公聽會，但光是政府提出這個法案，她不禁要質疑，同一批人在2013年維護言論自由，到了2022年卻推此惡法，難道他們換了位置就換了腦袋？她公開強調中介法就是惡法，也呼籲當初信誓旦旦堅決捍衛言論自由的民進黨，應該勇敢站出來反對中介法。