被視為台北市長柯文哲畢業展的「2022台北城市博覽會」，即將於8月27日於花博公園爭艷館登場，展覽為期16天的，將有6大展區和沈浸式劇場。台北市政府21日表示，城博會宛如濃縮版的台北市日常，8月20日至22日將展開3天試營運期，歡迎民眾搶先開箱。

今年台北城博會以「台北的未來--THE FUTURE IS NOW」為主題，規畫永續發展、城市再生、打開台北、共融社會、創新創業及智慧城市6大展區，其中大數據中心為展場亮點之一，還設有科技式體驗，展現大數據中心如何分析資訊、如何透過你的選擇、生活方式，對於城市產生一些影響。

另外，展場還透過長22公尺、高7.5公尺的長型螢幕，創造沈浸式劇場，用10台投影機呈現台北市現在與未來，並設有大型城市模型，讓觀者體驗台北城的改變與翻轉，還有互動遊戲讓民眾體驗淨零碳排的觀念。

北市研考會表示，城市博覽會宛如濃縮版的台北市日常，展區以沉浸式劇場、光雕投影、數位互動、城市模型、動態影片等多元方式，演繹台北的成長與蛻變，呈現台北對下個世代的願景規畫。

研考會指出，試營運為20日至22日，周末開放給團體，周一則以散客為主，待試營運結束後將在周二調整細節，27日正式開幕，每日營運時間為上午10時到晚間6時，假日為上午10時到晚間8時，讓觀者在1、2個小時內，體驗台北的過去和未來。