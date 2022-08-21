牧森首度挑戰百岳，對於山上的風景和日出的景色十分感動。（周子娛樂提供）

牧森分享潛水訓練後的心得，要大家不要害怕運動的真空期，熬過就是自己的。（周子娛樂提供）

台北電影節「非常新人」牧森日前利用工作空檔前往新竹山區和綠島「充電」，與友人走訪大霸尖山三天兩夜。途中卻遇到同行友人因睡眠不足引發高山症不適，牧森自告奮勇充當「高山協作員」，幫朋友一肩扛起兩人份30多公斤的行囊，直到抵達過夜的山屋才得以休息。

牧森回顧當時表示由於氣候不佳，又遇到朋友身體不適，曾一度考慮回頭改日再來，不過最後靠著團隊彼此的信任和幫助，還有一路上山友的關懷，最後還是在預定的時間內完成大小霸攻頂的目標。分享攻頂的心情「這是我人生第一座百岳，日出的美景真的感動到泛淚，期待下一次的旅程！」下山時也特地和大霸尖山合影，興奮和家人朋友分享自己爬過伍佰元鈔票上面印的山。

牧森也十分熱衷水上活動，今年計畫解鎖潛水技能，特地前往綠島參加特訓班，目標考取潛水執照。向來熟識水性的他自恃有救生員執照相當有自信，卻在術科訓練時「吃鱉」，一直無法在水裡將耳壓平衡，所以躬身下潛到七公尺深度就無法再推進。對此他坦言非常受挫，直言「一直以來各種運動我都算蠻快上手的，不過潛水真的是另一個世界，看著同學不斷下潛而我卻跟不上，真的很沮喪。」

雖然這次沒考到執照，不過也激起了他的企圖心，開始自主訓練法蘭茲(Frenzel)平壓，誓言未來還會再挑戰。牧森也分享了潛水訓練後的心得，要大家不要害怕運動的真空期，熬過就是自己的。