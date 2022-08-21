桃園市21日新增2438例本土個案，其中65歲以上占8.4％、18歲以下占24.03％，衛生局長王文彥說明，確診個案數較昨日下降1.1％，但較上周上升4.9％，其中昨天桃園新增5例BA.5變異株，呼籲要落實個人防護措施。

王文彥說，中央流行疫情指揮中心昨日公布新增3例兒童重症，皆為孩童多系統發炎症候群（MIS-C)，年齡介於1-11歲，均無慢性病史，都未接種疫苗。昨日桃園新增5例BA.5變異株，為嚴守孩童健康及社區防線，呼籲民眾符合資格者完整接種疫苗，特別是幼童及長者，平日應持續落實個人防護措施。

衛生局提醒，近期詐騙集團透過簡訊、郵件、Apple的iMessage及Line發送，以「因受疫情影響，衛生福利部提供確診者3到5萬元補助金」等相關詞彙製作釣魚連結，假冒衛生福利部疾病管制署名義，誘導民眾於訊息中網址輸入個資等。

談及桃園市居家照護辦理情形，王文彥說明，目前在案數共1萬8339人，照護案件累計57萬2120人，已完成56萬8173人，累計完成率約99.3％。截至21日，桃園專責ICU開設38床、收治28人、空床數10床；專責病房443床，收治154人，空床數289床，收治比率約34.8％，醫療能量充足。