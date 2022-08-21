某物業公司的男經理去年在上班時，見女秘書正在切蛋糕，便自背後伸手摸秘書的胸部，嚇得對方放聲尖叫並報警提告。桃園地院審結，依性騷擾罪，處2月徒刑，得易科罰金6萬元。可上訴。

判決書指出，男子為某物業公司派駐社區的經理，小花（化名）則為其秘書，而去年3月間小花在社區大廳的椅子上切蛋糕，但男經理竟趁小花沒注意之際，站在小花背後並將手從小花腋下穿過，趁機偷摸小花的胸部1次，嚇得小花報警提告。

男經理接受偵訊時堅決不認罪，稱當時有請小花讓位，因小花沒回應，他才走過去以雙手順勢做個動作請小花起身，並非要環抱小花。但檢方不採信男經理說詞，認為監視器明顯拍下男經理的犯行，再加上有證人作證等，均可認定男經理並未先以言語要求小花讓位，故堪認罪刑，依法向法院聲請簡易判決。

桃園地院法官認定，男經理為行為能力人，卻趁著被害人無法抵抗之際性騷擾，導致被害人深感不適，行為欠缺對他人身體自主權的尊重，實在不可取，考量尚未獲得被害人諒解等，依犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，處2月徒刑，得易科罰金6萬元。可上訴。