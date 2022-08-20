27年前開幕的漢來飯店，開業之後，傳統招牌活動「漢來秘書之夜」從2010年之後停辦，歷經疫情期間許，多企業例行商業活動也都暫停，但漢來飯店睽違12年秘書之夜，則於20日晚間再度登場，以「輝煌時刻，風華再現」為主題，邀請將近300多位企業客戶、秘書，遠從中北部南下參加，親自見證嶄新漢來求變的的面貌。

國揚集團創辦人侯西峰特多率領集團一級主管，與他口中的「老闆的老闆」同樂，他說，漢來飯店創立27年了，的確有點年紀，「已經可以都更了」，漢來總經理林子寬從開業迄今，「都已經超過60歲了」。

侯西峰指出，2020年新冠疫情的兩年多以來，漢來飯店趁著疫情嚴重、客人最少的期間，進行大改裝，「也是新生命的開始」，因此，利用疫情進入尾端的時刻，特別舉辦「漢來秘書之夜」，感謝一路走來的相挺，因為，這些秘書們是漢來的家族成員，更是漢來的重要資產。

漢來大飯店副總經理陳素娟表示，漢來飯店27年屹立不搖，除了集團作為漢來飯的支持後盾之外，更重要的是，漢來秉持「超越顧客期待」的經營理念，得到顧客對漢來的肯定。

陳素娟指出，早在20年前，漢來每年都會針對客戶舉辦秘書之夜晚會，除了表達感謝之外，也傳達漢來經營目標與展望，截至目前，有七成以上客戶，已經與漢來建立20年以上的情誼，即使歷經客戶或者經營者世代交替，仍然與漢來保有堅固情誼。

陳素娟表示，基於景氣反轉時刻即將到來，特別邀請漢來百大企業300多位老闆和秘書，南下參加漢來傳統的秘書之夜，傳達漢來飯店的經營理念與產品魅力，包括新開張Hello Kitty主題房、漢來新裝修房間、以及即將就緒的台北漢來飯店，以三大經營主軸，讓各企業客戶更了解嶄新漢來的魅力。