連鎖餐飲集團漢來美食(1268)受本土疫情升溫衝擊，2022年第二季營運落底，稅後虧損1.02億元、每股虧損2.42元，累計上半年稅後虧損0.59億元、每股虧損1.41元。所幸隨著疫情趨穩，7月營收回升至近4月高點，集團對下半年營收轉趨樂觀看待。

漢來美食受惠展店效益，第二季合併營收5.37億元，季減達48.14％、仍年增4.87％。不過，本土疫情升溫導致營業虧損1.58億元、創歷年次低，加上業外收益年減54.53％，使稅後虧損1.02億元、每股虧損2.42元，雙創歷年新低。

累計漢來美食上半年合併營收15.74億元、年增2.25％，為近3年同期高點。但營業虧損1.04億元、較去年同期倍增，創同期新低。加上業外收益年減57.75％，使稅後虧損0.59億元、每股虧損1.41元，較去年同期轉虧、雙創同期新低。

所幸，隨著國內疫情持續降溫，漢來美食7月自結合併營收3.04億元，月增達59.77％、年增達近4.76倍，回升至近4月高點、為同期第三高。累計前7月合併營收18.79億元，較去年同期15.92億元成長17.99％，為近3年同期高點。

漢來美食表示，旗下最大品牌漢來海港餐廳全台7家分店，7月起已逐漸恢復往常訂位盛況，尤其假日更一位難求，顯示國人已走過防堵疫情階段，態度轉向與病毒共存，有信心回歸日常生活節奏及消費模式。

而疫情期間漢來美食不畏衝擊，積極調整經營策略並啟動轉型，除投入「來美食」APP建置與多元化服務開發工作，下半年更將啟動展店計畫，預計9月底將開出全新中菜品牌「溜溜酸菜魚專賣店」，為集團第18個品牌、第45家餐廳，可望增添新一波成長動能。

漢來美食表示，「溜溜酸菜魚專賣店」主打酸辣鹹香的酸菜魚，另有酸菜牛、酸菜豬，除單點外也有2～4人套餐可選擇，平均客單約400元。首店將進駐高雄遠東SOGO百貨，鎖定年輕族群及小資族等喜歡酸辣重口味的年輕人市場。

漢來美食指出，6、7月營收分別以33％、60％幅度顯著回升，在暑期及節慶旺季帶動下，預期8月營收將持續躍進。由於先前停辦的社團及公司行號餐會陸續回籠，使今年農曆7月營運淡季不淡，在下半年動能滿檔加力衝刺下，可望補回上半年落後業績並順利達標。

同時，漢來美食今年中秋月餅禮盒熱銷狀況更勝以往，5.8萬盒的廣式月餅在中元節前已銷售99％、1.05萬盒蛋黃酥亦持續熱賣中，將可填補上半年宴會廳營收缺口。而新推出的「來美食」APP也持續發送各種好康優惠，達到精準行銷和綁定忠實顧客的目的。