IC缺料緩解帶動產品出貨回溫，連騰（6818）上半年營運轉虧為盈，展望下半年公司預期，受惠網通產品需求不淡，加上拓展新應用也逐步展現成果下，正面看待後續營運。

連騰上半年營收4.48億元、年增8.95％，稅後淨利418.4萬元、每股盈餘0.17元，較去年同期稅後虧損3,523.2萬元、每股虧損1.41元，獲利大幅度改善。累計前七月營收達5.21億元、較去年同期成長4.39％。

連騰表示，除了缺料問題緩解，客戶訂單需求回升外，長時間耕耘的網通產業包括O-RAN客戶，WiFi 6/6E以及小基站等產品今年逐漸放量，此外，其他領域如IoT應用、手持式電腦、穿戴裝置等，預期也會開始展現成果，於下半年陸續量產，因此不看淡下半年營運。

同時公司也積極調整產品組合，以高毛利客戶族群為主，如行動載具方面，通訊模組事業群開發的慣性導航感測系統（IMU）已進入客戶承認階段，該系統可判斷行動載具轉向與移動期間的位移變化，提供航控系統更精確的判斷訊息。UWB模組開發上，已達到整合定位、生理偵測、監控等功能，目前也已送樣給客戶端測試認證，有望成為未來營運新動能來源。

連騰表示，今年大環境挑戰仍在，戰爭、封控、通膨、原物料價格上揚、晶片供應不穩定等，但鎖定未來市場發展重點，AI人工智慧、元宇宙、IoT、新能源車等，都有大量的通訊需求，對於天線端來說都是不小的成長機會，站在產業趨勢上，公司亦將持續開發新客戶、新產品，對中長期營運樂觀看待。