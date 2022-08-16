台新投信16日表示，Fallen Angel Bonds（墜落天使債券）專指原來為投資級債（IG），後來遭到降評為非投資等級債（HY），當IG將要被降評為HY時，許多IG投資人會在降評前先行拋售，導致債券遭超賣。

根據歷史經驗，在真正降評前債券價格約有8％的跌幅，但在降評後平均約6個月價格將完全回復。由於Fallen Angel債券具有「在超賣的狀況買在低點」及「高品質債券」二大優勢，當遇黑天鵝事件而重挫時，後市反彈幅度也更大。今年6月來，Fallen Angel 非投等債指數受Fed急速升息衝擊，已大幅修正逾16％，後市漲升行情可期，目前正是絕佳買點。

台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人李怡慧指出，投資等級債與非投資等級債的劃分從BBB-/BB+分開，也形成兩個不同的市場，完全是不同發行者與投資者。Fallen Angel債券有90％信評落在BB（非投等債的最高信評），相較於一般高收益債僅有52％BB比例，體質更為穩健，而且通常Fallen Angel債券會留在BB這個區間，主要因為其本為投資級債，體質上擁有較佳的財務資本結構，可以用較長期且便宜的融資模式，因此，後市亦較容易獲得升評機會，一旦具有升評契機，將帶動價格大幅上揚。可以說，投資Fallen Angel債券，等於是折價買一個優質的債券，享有最甜美的收益。

李怡慧表示，據歷史經驗來看，Fallen Angel債券遇到黑天鵝事件下挫時，後市價格反彈幅度可觀。如2008年12月遇金融海嘯時，最大跌幅達31.2％，但12個月後大幅反彈77.5％；2016年1月遇到能源危機時，最大跌幅達9.4％，但12個月後大幅反彈32.5％；2020年3月遇到新冠肺炎疫情時，最大跌幅達16.6％，但12個月後收復跌幅，反彈幅度達18.3％。