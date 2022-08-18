連鎖餐飲集團瓦城(2729)股東常會通過配息4元、配股3.15元，今（18）日以175.5元參考價除權息交易。瓦城股價15日觸及239元的近9月高點，今日開高後在買盤敲進下放量飆升9.69％至192.5元，填權息率約28.57％，早盤維持逾9％漲勢，穩步邁填權息路。

瓦城受兩岸疫情升溫影響，2022年第二季稅後虧損0.94億元、每股虧損4.13元，雙創歷史新低。累計上半年稅後虧損0.28億元、每股虧損1.24元，為同期首見虧損、雙創同期新低，其中台灣營收20.28億元、年減2.03％，中國大陸營收0.32億元、年減達73.56％。

雖然第二季及上半年營運轉虧，瓦城仍持續精準展店、進駐全台熱門商圈，上半年已新展4家店。同時，集團看準畢業季、暑期來臨等旺季商機，自6月起陸續推出各項行銷優惠，隨著市場狀況回穩，各門市消費人潮明顯回流，帶動集團業績已顯現復甦跡象。

瓦城7月自結合併營收3.11億元，月增達38.06％、年增達57.55％，回升至近5月高點、改寫同期次高。累計前7月合併營收24.91億元、年增3.33％。瓦城看好單月新展店效益持續顯現，今年維持雙位數展店目標，醞釀下半年營收反彈。

為更貼近消費者的喜好與需求，瓦城針對旗下品牌持續積極推動各面向優化，為品牌打造嶄新風貌，預計將於下半年陸續呈現。在展店效益顯現與既有門店優化雙軌並進下，期望開發更多潛在客群，同時吸引顧客回流、助攻營收成長。

同時，下半年迎接中秋節、雙十連假及年底尾牙春酒等節慶商機，瓦城看好市場活絡表現延續，將持續推出具實質吸引力的各式優惠，盼為營運成長挹注強勁動能。整體而言，集團樂觀預期第三季營運將持續穩定復甦，對下半年表現更具信心。