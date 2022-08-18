合庫金（5880）今舉行第2季線上法人說明會，合庫金今年上半年稅後淨利為新臺幣93.48億元，較去年同期減少8.35%，總資產為4兆3134億元，每股盈餘0.64元，稅後年化淨值報酬率（ROE)及資產報酬率(ROA)分別為8.22%及0.43%。

合庫金總經理陳美足表示，回顧2022年上半年之國際經濟情勢，疫情反覆影響全球市場供應鏈的穩定，另俄烏戰事膠著，推升國際能源及糧食價格，各國央行已陸續啟動升息循環與貨幣緊縮政策，以抑制持續推高的通膨壓力，亦影響金融機構獲利表現。

集團獲利貢獻方面，111年上半年獲利主體來自子公司合庫銀行，稅後淨利為83.19億元；存放款業務成長動能持續提升。另一方面，逾放比率0.20%及備抵呆帳覆蓋率584.44%，遠優於去年同期，資產品質穩健，資本適足率達13.64%，符合法定資本要求。合庫銀行布局全球腳步不停歇，捷克布拉格代表人辦事處申設案已於111年5月13日獲捷克國家銀行(Czech National Bank)核准設立，目前刻正進行相關籌設工作，將有助於中東歐商機之開發。另合庫銀行自去(110)年11月中旬開辦高資產業務，9個月內客戶數一舉衝破500戶大關，資產管理規模近新台幣600億元，並已上架多檔高資產客戶專屬商品，精選不受信用評等限制之優質海外債券，展現積極推動財管2.0的決心。

展望111年下半年，合庫金控表示，在金融環境變動快速的情形下，將持續精進核心業務優勢，深耕海外業務營運，推動數位化進程，掌握綠色金融商機、關注社會情勢，堅守誠信經營並善盡企業社會責任，秉持穩健經營的宗旨，持續締造佳績。