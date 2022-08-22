豐興(2015)周一(8月22日)開出本周內銷盤價，國內廢鋼每公噸上漲500元，鋼筋基價也每公噸上漲600元，廢鋼、鋼筋已連續兩周回升。型鋼產品基價則持續平盤，型鋼也連兩周持平。豐興莊文哲表示，8月起鋼筋已有明顯買盤。不過鋼筋買氣未能摧熱股價買氣，豐興周一股價續跌，已連日多跌，目前處於5日線之下。

回顧8月15日盤價，國際盤價全面上升，廢鋼盤價重啟漲勢，豐興上周內銷盤價，國內廢鋼每公噸上漲400元，鋼筋基價也跌轉漲每公噸400元。型鋼產品基價則再度平盤，廢鋼、鋼筋雙雙上揚。

本周豐興廢鋼收購價上漲每公噸至1.02萬元，重回萬元盤價，鋼筋也上漲至每公噸2.02萬元，也重返兩萬元，型鋼產品基價則持續平盤至2.68萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周上漲至每公噸370美元，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價也續漲至每公噸360元，日美報價雙雙續揚，澳洲鐵礦砂則由每公噸108.6美元轉下跌至99.35美元。