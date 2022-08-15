豐興今(8/15)日開出時隔逾4個月的紅盤，鋼筋上漲400元，廢鋼亦上漲400元，型鋼部分在上周大跌持穩。

由於美國廢鋼市場受到土耳其上周跳漲30美元拉價採購，提振其表現轉好，帶動國內廢鋼走強，鋼筋亦受到提振外，因其上周跌逾一年多低點，吸引鋼廠逢低價大量出手補貨，買盤熱絡帶動下，為本周盤價帶來支撐力道。

國際原料行情部分，本周日本2H廢鋼上漲15美元，至每公噸355美元，美國貨櫃廢鋼報價上漲10美元，報每公噸345美元，澳洲鐵礦砂則由每公噸108.6元，反彈逾1.8%。(商品行情網)