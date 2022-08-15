豐興(2015)周一(8月15日)開出本周內銷盤價，國內廢鋼每公噸上漲400元，鋼筋基價也跌轉漲每公噸400元。型鋼產品基價則再度平盤，廢鋼、鋼筋雙雙上揚。

回顧8月8日盤價，日美國際盤價止跌，廢鋼有機會築底反彈，豐興上周國內廢鋼本周平盤，終結連2周下跌，鋼筋基價則每公噸再轉跌600元，型鋼產品基價也每公噸下跌1000元，止步3連平。

國際盤價全面上升，廢鋼盤價重啟漲勢，本周豐興廢鋼收購價上漲每公噸至9700元，鋼筋也轉上漲至每公噸1.96萬元，型鋼產品基價則再度平盤至2.68萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周上漲至每公噸355美元，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價也上漲至每公噸345元，日美報價雙雙平盤轉上升，澳洲鐵礦砂亦由每公噸106.65美元轉上漲至108.6美元。

豐興周一股價平盤匍匐震盪，但目前5日線、月線呈現上升態勢。