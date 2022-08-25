穩定優先。數位發展部本周六(27日)掛牌，擔任5年經濟部工業局長的呂正華轉任該部數位產業署長，牽動新一波一級主管調整。經濟部今宣布，由擔任過工業局副局長、現任標準檢驗局長的連錦漳「老兵回鍋」，出掌工業局。據了解，連本就是部長王美花屬意的「第一人選」，主要考量產業發展不能停歇，需由最熟悉局內業務的人出任。

連走後的標檢局長一缺，原本傳由工業局副局長楊志清轉去接任，不過現在確定楊會留任，標檢局長由該局副局長謝翰璋暫代。另外現任中小企業處副處長胡貝蒂，則跟隨呂正華轉任數發部數位產業署副署長，遺缺由長期待過智慧財產局的經濟部參事吳佳穎陞任。

王美花屬意連錦漳接替呂正華，除考量連本就是工業局老人，對該局業務熟悉，局內許多人都是他的舊同事與下屬外，他擔任過行政院科技會報辦公室參事，對於跨部會協調、科技帶動產業發展工作相當熟稔，也是原因。

經濟部表示，連在科技會辦辦公室的經驗，有助於推動產業創新技術發展，而其對循環經濟、淨零碳排、綠電發展了解，也是現階段工業局所需要推動的任務。

至於楊志清留任，經濟部是以穩定優先為考量。畢竟工業局、貿易局是經濟部兩大支柱，業務推動不能有斷層。加上數發部成立，已帶走工業局長、電資組不少人，因此接任副局長較久的楊志清，就有義務要留下來幫忙。

經濟部表示，連錦漳從工業局基層技士做起，歷練民化組、永發組、政策組，之後擔任主秘及副局長，對該局業務高度熟悉。代理標檢局長的謝翰璋則是台大電信工程學系博士，歷任標準局技正、科長、簡任技正、副組長、組長、主任秘書、副局長等職務。

王美花期許，連錦漳扛下工業局重責後，繼續扮演產業界最佳夥伴，與台灣產業共同面對競爭、掌握商機。謝翰漳方面，則須持續兼顧新興的綠電市場業務。