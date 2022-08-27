立法院長游錫堃院長今出席「2022蔣渭水台語•客語漢詩吟唱賽決賽」，游錫堃致詞表示，他也表示這個比賽除了讓下一代更加了解語言的運用外，也能同時了解台灣前輩追求民主的心路歷程，是很成功有意義的活動。

今年活動增加台灣本土詩及客語項目，歷經初賽與複賽，脫穎而出的20位選手今日進行激烈的決賽。決賽選手其中4位以客語吟唱，另有2位台中市立啟明學校的同學，克服身體的先天限制進入決賽並且表現優異。在曲目方面，無論指定曲或自選曲，決賽同學自行選擇台灣本土詩者超過6成。會中並由新北灘音吟社吳俐蓁理事長吟唱游錫堃的作品〈舊金山和約70周年有感〉。

游錫堃致詞時讚揚學生表現都非常出色，咬字文雅標準，進步很多。他提到今年除了報名人數更多之外，比賽項目增加客語及台灣詩，對於了解台灣可歌可泣的民主奮鬥史很有幫助。

他說，最近因國際局勢及中國打壓，他聯想到有感而作的〈舊金山和約70周年有感〉，其中「埃及之盟雖有諾，金山和約更高程」這兩句道盡台灣在國際法的地位，並不是未經各國簽名的開羅宣言，而是由48國簽名的舊金山和約，才有國際法效力。因此台灣詩內容藏有台灣史，吟唱台灣詩不但有助於母語傳承，更有助於了解不為人知的歷史。

決賽結果前三名中有2位以客語吟唱，第三名為高雄女中劉安潔、宜蘭高中林東諺、高雄鳳新高中簡劭庭等三位同學、第二名為彰化高中張凱鈞、桃園武陵高中林映臻等二位，第一名由屏榮高中鄭蕙屏同學奪得。