中租-KY(5871)26日召開線上法說，對於三大市場2022年業務成長目標，董事長陳鳳龍表示，目前看來台灣達15％應無問題、有機會超標達17～19％，東協亦有望達15～20％高標，中國大陸則因封城時間略長於預期，成長目標自原先的15％下修至10％。

中租-KY第二季維持良好業務動能，合併營收211.67億元、季增6％，稅後淨利69.14億元、季減4％，每股盈餘（EPS）4.17元。獲利較首季略降，主因中國大陸退稅認列5000萬元人民幣，較首季達1.8億人民幣減少。

累計中租-KY上半年合併營收410.93億元、年增19％，稅後淨利140.84億元、年增達34％，每股盈餘8.87元。獲利成長高於營收，主因中國大陸退稅認列高於去年同期，以及所得稅率恢復約28％的正常水準。

中租-KY指出，上半年應收帳款淨額6138.07億元，年增21％、較去年底成長10％，表現略優於目標。其中，台灣及東協較去年底成長12％、16％，超前年度預期，中國大陸則因封城防疫略為影響業務動能，僅較去年底成長4％。

中租-KY指出，台灣上半年業績動能良好，主要來自二手車融資、外幣借款及微型企業。太陽能資產亦成為主動能之一，較去年底成長14％、營收年增24％。東協則以泰國、越南及馬來西亞成長動能較強。中國大陸雖受封城影響，但預期下半年業務動能將逐步恢復。

而中租-KY第二季延滯率持平2.2％，其中台灣維持2％、東協自3.4％降至3％，中國大陸自2％微升至2.2％。公司指出，雖然第二季台灣資金成本明顯增加，但整體利差仍維持穩定，且7月順利完成3.88億美元海外存託憑證（GDR）發行，將進一步強化資產負債表。

展望今年整體業務成長目標，中租-KY董事長陳鳳龍表示，目前看來台灣今年成長15％目標應無問題、且有機會超標達17～19％，東協成長有望達15～20％高標。中國大陸則因封城時間略長於預期，上半年業務雖維持成長，但成長目標自原先的15％下修至10％。