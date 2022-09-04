在墨西哥舉行的U15世界盃棒球賽，中華隊在超級循環賽最後一戰與巴拿馬打完正規7局難分勝負，進到突破僵局制延長賽第8局，中華隊攻下2分，最終就以5比4險勝，超級循環賽戰績3勝2敗排第3，明天將爭季軍，力拚追平隊史最佳成績。

中華隊在前役以0比10遭到美國提前5局「扣倒」，要闖進冠軍戰難度大增，原本要寄望日本擊敗古巴隊，沒想到日本先發投手辻琉沙用球數超過大會限制規定，此役遭沒收，裁定古巴隊以7比0拿勝，古巴也以戰績4勝、確定晉級冠軍戰。

雖然爭冠夢碎，中華小將仍在超級循環賽最終戰拚戰，1局上靠著對方暴投先馳得點，巴拿馬在2、3局各添1分反超，中華隊在4局上追平後但投手在下半局又失分，中華隊陷入2比3落後。

7局上1分落後的中華隊最後反攻機會，黃彥綸二壘安打開啟攻勢，朱冠宇適時安打打回追平分，也把比賽逼進延長賽。8局上黃天賜、古定玄，王興楷高飛犧牲打，中華隊單局攻下2分，雖然下半局讓對方追回1分，最終仍以1分險勝。

中華隊明天將季軍戰，對手要視古巴、美國之戰結果而定，若美國贏，中華隊將與日本爭季軍，反之美國輸球，在美、日、台3隊戰績相同且對戰互咬，將比賽對戰優質率（TQB）。