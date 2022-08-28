中國國民黨第二十一屆第二次全國代表大會28日在國立體育大學綜合體育館盛大舉行，黨代表們陸續抵達會場，並在今年主軸「為你拚好日子」的布幕前合影。（劉宗龍攝）

國民黨今天至桃園的國立體大育館舉辦全代會，開幕式以國球「棒球」為主題，由黨主席朱立倫化身「總教練」，授予黨提名、報准的22縣市長參選人共23人「球棒」戰旗，象徵棒棒是強棒，要在年底全國縣市長選戰揮出滿貫全壘打。

朱立倫表示，國民黨這次提名的縣市長參選人都符合中道、理性、穩健、務實的標準，每位都實在做事，不怕民進黨抹黑、攻擊；年底選舉國民黨要結合社會各界力量，不只是正藍，更要爭取中間、年輕選民認同，只要團結一定勝利成功。

朱立倫說，國民黨在年底縣市長選舉的優勢在於有14位現任縣市長，每一位都秉持為人民拚好日子原則；除爭取連任的11位縣市長外，這次也提名十全十美10位女性縣市長參選人，由台中市長盧秀燕率領發揮最強戰力。

今天全代會開幕式上，國民黨23位縣市長參選人，自離島的連江縣長參選人王忠銘開始，台中市長盧秀燕與新北市長侯友宜壓軸下依序出列，逐一從「總教練」朱立倫主席手中接下棒球棒，並在擺出強棒出擊的「全壘打預告」姿勢後揮棒。

受球棒戰旗儀式最後，朱立倫也親率所有黨提名、報准的23位縣市長參選人，一起擺出「全壘打預告」姿勢後，再一起揮棒做出打擊動作，宣示年底縣市長選戰要在全台揮出滿貫全壘打，齊心全力爭取年底選戰的勝利。

今天全代會也以「為你拚好日子」為主軸，彰顯國民黨重視人民最關心的民生、經濟、治安、公安等議題，宣示全力為台灣人民拚好日子的承諾與決心。

對於今年全代會在桃園舉辦，刻意拉抬桃園市選情。國民黨桃園市長參選人張善政表示，這次所有國民黨縣市長參選人到桃園來展現團結氣勢，對桃園鄉親是非常大的鼓勵力量。

國民黨本屆全代會原規畫以電腦動畫「拼」台灣的造勢形式，但因前新竹市長林智堅新竹棒球場改建疏失，才改為以球棒作為授予戰旗信物的「強棒出擊」，直戳新竹棒球場改建爭議。