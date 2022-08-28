第1屆全國社區學生棒球大賽在台中東海大學圓滿落幕，89支隊伍歷經一個多月的競爭誕生U10、U12組盟主。今天（28日）壓軸登場的U12組冠軍戰上演精采對抗，台中健行小牛不只克服比賽遇雨中斷，還一路打到突破僵局制，最後擺脫新北三峽社區棒球隊糾纏，4比3險勝、以地主身份留下冠軍獎盃。

健行小牛前5局歷經領先、落後到追平，在比賽規定時間100分鐘打完5局時，和三峽社區形成3比3平手，第6局進入突破僵局制，先攻的健行小牛靠著曾璟彥安打得到1分，下個半局張平綱投球，守住滿壘、無人出局的條件無失分，賽後獲選為MVP。

張平綱此役除了擔任健行小牛第3任投手，後援2局無失分、送出2次三振，還是隊上第4棒，3打數貢獻2安打、2打點，他坦言，最後一局登板投球相當緊張，過去從沒丟過如此高張力的局面，「當下壓力很大，隊友前一局只拿1分有點可惜，後來就什麼都不想，專注投球，看到比賽結束瞬間鬆一口氣。」

健行小牛奪冠後教練團感動不已，表示球隊自2013年成立以來邁向第10年，名符其實「十年磨一劍」，而且巧合的是，剛好這次以10戰全勝之姿封王，參與創隊的教練黃關哲表示：「我們分區預賽第1場就在這裡比，當時立下心願，最後一場比賽也要回來這裡，十全十美。」

健行小牛總教練羅仁柎則感謝世界少棒聯盟和教育部，舉辦比賽展現對社區棒球的支持，他說：「社區棒球過去比較不被重視，這次讓台灣社區棒球齊聚一堂，大家公平公開競爭，希望之後能一直辦下去。」

U10組冠軍則由桃園龜山拿下，先發投手謝承濬5.2局好投，加上打線6局上甦醒挹注4分保險，終場以5比1擊退NBA港湖。謝承濬用了87球，被敲出3支安打僅失1分、送出7次三振，但自評只有87分，他解釋：「控球不太好，因為有2個保送。」

雖然才四年級，謝承濬因個性沈穩獲得教練團給他取了「賢拜」的封號，今天的表現讓龜山教練軒銘盛讚：「有一夫當關的感覺，我們希望他能盡量把局數拉長，沒想到一路丟到6局，覺得蠻欣慰的。」

桃園龜山奪第1屆全國社區學生棒球大賽U10組冠軍。（台灣世界少棒聯盟提供）

健行小牛張平綱後援2局投球無失分，打擊也有發揮，是奪冠功臣之一。（台灣世界少棒聯盟提供）