台股加權指數29日跳空開低在15,197.19點，權王台積電（2330）開在497元，跌破500元價位，大型權值電子股、航運股及金融股紛紛向下挫低，資金轉進生技股避險，族群相對抗跌，台股早盤跌幅擴大，指數大跌逾00點，直接摜破萬五、14,900點兩道關卡。

聯準會主席鮑爾強調將持續升息壓制通膨、對部分期盼升息路徑能變得較溫和的投資人當頭澆了盆冷水，美國四大指數26日全面跳水，其中道瓊工業平均指數瀉逾1,000點、費城半導體指數重挫超過5％。

道瓊工業平均指數終場重挫3.03％（1,008.38點）、收32,283.40點，創7月27日以來收盤新低；周K線下挫4.22％。

那斯達克指數重挫3.94％（497.56點）、收12,141.71點，創6月16日以來最大單日跌幅；周K線下挫4.44％。費城半導體指數重挫5.81％（172.62點）、收2,798.44點；周K線下挫5.24％。

元富投顧指出，9月聯準會（Fed）不管升息二碼或3碼，年底11～12月再各升息一碼，美國實質利率已上升至3.5％～3.75％，升息應該會告一段落，但通膨率能否緩步下降，至少降到6％以下，才是Fed決定什麼時後，啟動下一次降息的時機。

通膨率下降的速度愈慢，Fed下一次降息的時間就會拖更久，2023年、甚至到2024年，而一旦利率維持在3.5％～4％高檔過久，又可能傷害到美國經濟成長，更影響到台灣股市，特別是成長性高的科技股。

因此，短期美股和台股仍會在區間整理而已，台股在15,000～15,500點，震盪、類股輪動機率較大。