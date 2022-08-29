聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森霍爾央行年會上重申鷹派升息抗通膨立場，美股應聲下殺，台股也跟著重挫，但短線仍可關注具基本面題材族群，留意外資調節賣壓重要關鍵，後續預料波動延續下，布局台股基金有利分散震盪風險。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，美國近期公布的重要數據顯示通膨有見頂跡象，在多位Fed官員均發表鷹派言論後，鮑爾26日在全球央行年會演說，也再補刀釋出鷹派升息，先前美股及台股均在月均線附近量縮來回震盪，應聲雙雙重摔，但短線仍可關注具基本面題材族群，待後續買盤回來，將可望帶頭反攻。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，產業方面，大陸汽車進入旺季且政策加持，加上電動車大廠產量將大幅提升，相關智能車供應鏈可望受惠。伺服器產業需求正向及IC料況改善，伺服器訂單穩固，有助營收持續增長。

Apple將於台北時間9月8日凌晨發表新品，市場預估蘋果新品仍有一定的銷量，持續看好蘋果概念股，可受惠出貨旺季效應。生技股則是受惠新藥開發、業績前景正向、發展CDMO、檢測需求升溫等多面向題材。