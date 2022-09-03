美國8月非農就業人口高於市場預期，七大工業國集團（G7） 同意對俄油實施價格上限，周五（2日）美股開高走高，一度大漲300多點，不過盤中傳出，在普丁授意下，俄羅斯無限期關閉北溪一號天然氣管線，加上拜登政府保留對大陸懲罰性關稅，兩大利空嚇趴美股，道瓊指數最多挫殺近500點，所幸終場稍收歛下跌337點，而美股一夜驚魂高低巨震超過800點，也讓投資人心情大洗三溫暖。

美國勞工部2日公布數據顯示，8月非農就業人數增加31.5萬，高於市場預期的30萬人，遠低於7月的52.8 萬人，為去（2021）年4月以來最低增幅。8月失業率攀升至3.7%，高於市場預期的3.5%；8月平均時薪月增0.3%，低於預期的0.4%。

分析師指出，美國8月非農就業數據略高於預期，連續第20個月就業增長，但失業率升至3.7%，顯示聯準會（Fed）9月升息3碼的機率仍然相當高。

七大工業國集團（G7）2日同意，對俄羅斯石油出口實施價格上限機制，以減少俄國石油收入，但消息傳出沒多久，普丁政府就以發動機漏油問題為理由，宣布無限期暫停北溪1號天然氣供應，修復時間未明。

此外，美國貿易代表署（USTR）也在周五發表聲明，稱收到不少來自美國企業及貿易協會的請求，保留對中國商品懲罰性關稅，因此決定延長實施，接下來將啟動審查程序，檢視相關的關稅措施。

周五（2日）美股隨著市場消息上沖下洗，終場四大指數豬羊變色。道瓊指數下跌337點（或1.07%），收在31318點；那斯達克指數下跌154 點（或 1.31%），收 11630點；標普 500 指數下跌 42點（或1.07%），收在3924點；費城半導體指數下跌26點（或1.02%），收在2599點。

五大科技巨頭全面收黑。蘋果下跌 1.36%；Meta（原臉書）重挫3.05%；Alphabet（Google母公司）跌1.72%；微軟下殺1.67%；亞馬遜小跌0.24%。

費半成分股也倒一片。輝達（NVIDIA）、超微（AMD）分別狂殺2.08%與2.54%；

英特爾、美光均挫跌1.7%；高通跌1.11%；德儀下跌1.90%。而台股ADR部分，台積電ADR跌 0.91%；聯電ADR跌 0.76%。

高盛全球股市首席策略師 Peter Oppenheimer警告，美股還沒跌完，多頭期待美國經濟軟著陸成為市場救命藥，是不可能實現的，原因是目前通膨仍維持在高檔，加上全球經濟有放緩的風險。

Oppenheimer說，8月勞動力市場依然走強，將使通膨預期攀升，並鼓勵聯準會繼續以大幅升息來壓制通膨。

CFRA Research 投資策略師 Sam Stovall也示警，市場已開始擔憂下周歐洲央行可能升息3碼，北溪一號天然氣無限期關閉，以及美中緊張局勢升溫等議題。