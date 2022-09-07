美國服務業數據意外強勁，使聯準會本月晚些時候再次升息75個基點的預期升溫，以及美國10年期指標公債殖利率急升，給科技股和成長股帶來壓力，隔夜美股主要指數在勞動節收假後全面收黑，代表中概股的金龍中國指數更重挫3.45%。受此打擊，周三香港恆生指數盤中大跌1.37%，為18939.57點，但跌幅略較開盤收斂。國企股(H股)目前跌1.21%，為6476.37點。

恆生科技股指數跌1.87%，為3,990.78點，成分股跌多漲少，以比亞迪電子漲3.1%，表現最佳；其次為華虹半導體漲1.6%。明源雲跌6.4%，跌幅最大，其次為萬國數據跌5.86%。快手跌4.8%，閱文集團跌4.4%，嗶哩嗶哩跌4.3%。

快狗打車繼前一日飆升近24%後，周三再漲11.1%，該公司自周一起納入「深港通」。

京投交通科技拿下北京軌道交通採購合約，目前股價上漲4.5%，稍早前一度大漲15%。